Первое заседание назначено на 22 ноября.

Житель Владимира судится с военкоматом из-за того, что во время частичной мобилизации его не пустили в самолёт. Как сообщает издание , владимирец намеревался улететь в отпуск.Напомним, что во время призыва резервистов в войска сотрудники погранслужбы получили списки людей, подлежащих мобилизации. Возможно, истец находился в них и именно по этой причине его отдых оказался испорчен.Первое заседание на 22 ноября. Соответчиком военного комиссариата выступает сотрудник пропускного пункта аэропорта «Внуково».