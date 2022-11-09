«Энергосбыт Волга» и регоператор подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Жители ещё двух районов Владимирской области начали получать Единую квитанцию за ЖКХ. «Энергосбыт Волга» и регоператор подписали новое соглашение о сотрудничестве.Новый платёжный документ пришёл в Вязниковский и Судогодский районы в ноябре. На данный момент его получают более 340 тысяч абонентов по всему региону. Он позволяет людям контролировать состояние счетов за услуги и оплачивать их в одном месте.В компании отмечают, если какая-либо информация в новых платёжках некорректна, то потребителям следует обратиться в офисы организации, либо уточнить сведения в личном кабинете.