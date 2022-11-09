Против объекта проголосовали 20 депутатов. Собрано 1730 подписей жителей.

В Александровском районе собрано 1730 подписей против строительства мусороперегрузочной станции. Большинство депутатов райсовета также высказались против появления объекта.Парламентарии составили обращение в департамент природопользования, обосновав свои возражения. В частности, рядом с посёлком Маяк, где планировалось возведение комплекса, нет подходящего участка. Для этого необходимо менять назначение территории, которая сейчас может использоваться лишь для производственных нужд. Кроме того, станция будет граничить с домами и артезианской скважиной, что может негативно отразиться на экологии. Народные избранники просят исключить объект из территориальной схемы.К итоговому документу они прикрепили подписи жителей. Теперь пакет документов направят в Белый дом.