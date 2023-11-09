Всего в области 130 ГТС.

На капитальный ремонт гидротехнических сооружений во Владимирской области выделено 186,4 миллионов рублей. На эти деньги планируется либо привести объект в надлежащее состояние, либо ликвидировать его. Об этом сообщил и.о. министра природопользования и экологии области Юрий Самодуров на своей пресс-конференции.Большинство ГТС построены в 1970-х и 1980-х годах, около 30 таких сооружений не имеют обслуживающий организаций и на балансе они не значатся. Их реставрируют за счёт региональных и федеральных средств и передадут на баланс местных органов власти. Кроме того, в ремонте нуждаются некоторые шлюзы, плотины, каналы и насосные станции.Работы начнутся в следующем году и продлятся три года.