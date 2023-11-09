За 10 месяцев более ста водителей во Владимирской области не имели в автомобиле детское кресло или перевозили непристёгнутого ребёнка.

8 ноября прошёл рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей. Сотрудники ГИБДД проверили всего около 80 машин, перевозивших маленьких пассажиров.В основном, сотрудники не выявили нарушения, кроме двух автомобилей. В одном случае ребёнок находился на заднем пассажирском сидении, несмотря на наличие детского кресла, во втором — малыш был не пристёгнут. Обоим водителям был выписан административный штраф в размере 3 тысяч рублей.Напомним, что с начала года во Владимирской области в ходе рейдов выявлено более ста нарушений правил перевозки детей.