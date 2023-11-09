Новая группа из 19 добровольцев со всех уголков Владимирской области отправилась для прохождения воинской службы по контракту.

Новая группа из 19 добровольцев со всех уголков Владимирской области отправилась для прохождения воинской службы по контракту. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщила администрации региональной столицы.Решивших встать на защиту Родины земляков провожали родственники, друзья, представители местных органов власти, военного комиссариата и общественных организаций. Отважных мужчин напутствовали и просили вернуться домой в целости и сохранности.В своём обращении к добровольцам ветеран военно-морского флота, контр-адмирал запаса Геннадий Жерин поблагодарил владимирцев за сделанный выбор и пожелал удачи.