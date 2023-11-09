Строительство должны были закончить 1 октября 2023 года.

23 сентбря 2022 года МБУ «Служба единого заказчика» и ООО «Байкал» заключили контракт на строительство автомобильной дороги от посёлка Дороград до ковровской деревни Медынцево стоимостью более 95 млн рублей. Срок окончания установили до 1 октября 2023 года. Однако работу подрядчик не выполнил.На данный момент на руководителя организации возбуждено уголовное дело об административном правонарушении. Компанию обязали закончить строительство дороги под контролем городской прокуратуры.