Энергетики определят обладателей премии «Золотая опора» - 2023 во Владимирской области. Компания...

Энергетики определят обладателей премии «Золотая опора» - 2023 во Владимирской области.Компания «Энергосбыт Волга» объявляет старт премии «Золотая опора» - 2023 во Владимирской области. Эта статусная награда вручается самым надёжным потребителям электроэнергии среди организаций и предприятий региона. Претендентам необходимо в течение года выполнять условия договоров, своевременно производить расчёты и зарегистрироваться в личном кабинете для юридических лиц. Подробные условия участия опубликованы на странице премии на сайте www.esbvolga.ru.Лучшие потребители определяются в нескольких категориях. Обладателем Гран-при «Золотая опора» - 2023 станет клиент, выполнивший все условия конкурса и соответствующий ряду критериев. Победители также будут определены в четырёх основных номинациях:«Отличник платёжной дисциплины среди исполнителей коммунальных услуг»;«Отличник платёжной дисциплины среди предприятий крупного бизнеса»;«Отличник платёжной дисциплины среди предприятий среднего бизнеса»;«Отличник платёжной дисциплины среди предприятий малого бизнеса».Дипломы «Золотая опора» получат лучший цифровой партнёр и добросовестные потребители за лучшую платёжную дисциплину, наибольший объём потребления, лучший прирост потребления, за активное взаимодействие.Награждение победителей и дипломантов премии «Золотая опора» - 2023 традиционно состоится в декабре, накануне Дня энергетика.Премия «Золотая опора» вручается энергосбытовыми компаниями по всей России с 2005 года. Её цель - повышение эффективности взаимодействия с клиентами-юридическими лицами.Фото: https://www.pxfuel.com