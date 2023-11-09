Осенью милые колючие зверьки предпочитают как следует отдохнуть. Они наслаждаются сном до тех пор, пока не потеплеет.

Осенью милые колючие зверьки предпочитают как следует отдохнуть. Они наслаждаются сном до тех пор, пока не потеплеет.Как передает , эти лесные жители могут проспать до марта-апреля, изредка пробуждаясь. Человеку мешать им однозначно не надо — иначе ежики могут погибнуть, да и попытка помочь животным может не оправдать надежд.Во время зимней спячки колючих представителей фауны находят под хозяйственными постройками, поваленными деревьями, в норах других животных. Что делать при обнаружении зверька на улице? Эксперты уверяют: ничего.Ежиков не надо трогать и для своей безопасности, и для их комфорта. На зимовке у них снижается скорость всех биохимических процессов, температура тела, сердце бьется медленнее, также замедляется дыхание. Спящие ежики прекрасно обходятся без человеческого вмешательства, надо оставить их в покое.Тем, кто хочет знать больше о представителях животного мира и о природе в целом, телеканал преподносит отличную новость. В ноябре 2023 года в Москве планируется более 160 эколого-просветительских мероприятий.Ну а пока ежики в зимней спячке, стоит проявить особенное внимание к собакам и кошкам. У домашних животных, по данным , из-за похолодания могут наблюдаться признаки плохого самочувствия.