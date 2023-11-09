Писательница Татьяна Толстая приедет во Владимир 23 ноября, в четверг. Встреча с автором скандальной антиутопии «Кысь» состоится в Областной библиотеке для детей и молодежи в 18:30. Об этом

Писательница Татьяна Толстая приедет во Владимир 23 ноября, в четверг. Встреча с автором скандальной антиутопии «Кысь» состоится в Областной библиотеке для детей и молодежи в 18:30. Об этом сообщили сотрудники библиотеки в сообществе во «Вконтакте». Татьяна Толстая – телеведущая, публицистка, литературный критик, лауреат литературных премий «Триумф» и «ТЭФИ». Известна сборниками рассказов «На золотом крыльце сидели…»,