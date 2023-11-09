Половина переработанных твердых коммунальных отходов пойдет на утилизацию. Серьезно заниматься мусором будет не только Владимирская область, но и другие регионы. Такую задачу поставил

Половина переработанных твердых коммунальных отходов пойдет на утилизацию. Серьезно заниматься мусором будет не только Владимирская область, но и другие регионы. Такую задачу поставил президент РФ, сообщили в пресс-службе правительства 33-его региона. 8 ноября на конференции исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Юрий Самодуров рассказал, как борьба с мусором проходит во Владимирской области. Юрий Самодуров, исполняющий