К 2030 году во Владимирской области планируется полностью обработать весь объём твёрдых...

К 2030 году во Владимирской области планируется полностью обработать весь объём твёрдых коммунальных отходов.8 ноября на пресс-конференции исполняющему обязанности министра природопользования и экологии Юрию Самодурову представители СМИ задали вопросы по обращению во Владимирской области с твёрдыми коммунальными отходами. Они касались создания и деятельности мусоросортировочных станций, а также объёмов перерабатываемого мусора.«Уже действуют три мусороперерабатывающие станции объёмом по 40 тысяч тонн каждая – во Владимире, Муроме и Петушинском районе. Они принимают и обрабатывают около 30 процентов всего объёма ТКО. Остальное вывозится на полигоны. Кроме этого, введена в эксплуатацию сортировка в Тереховицах Камешковского района, вскоре часть потока будет направляться и туда», – отметил Юрий Самодуров.Пресс-служба правительства Владимирской области также сообщает, что в данный момент на федеральном уровне поставлена задача к 2030 году достичь показателя обработки отходов в 100 процентов, а утилизации – 50 процентов.Уточняется, что работа в этом направлении ведётся системно:«По обработке отходов у нас в регионе вопросов нет, этот показатель будет выполнен. По утилизации сложнее, задача не из простых, но мы стремимся к максимальным показателям. В территориальную схему заложены участки для утилизации, прежде всего, речь идёт о компостировании», - рассказал Юрий Самодуров.Как отмечают в пресс-службе Правительства Владимирской области, на региональном уровне предпринимаются значимые усилия для исполнения всех поставленных задач. И эта работа будет продолжена.Фото: pxfuel.com