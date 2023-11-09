Как продвигается ремонт в карабановском Доме культуры - объекте культурного наследия регионального...

Как продвигается ремонт в карабановском Доме культуры - объекте культурного наследия регионального значения?Ремонт кровли вскрыл еще больше проблем. В карабановском Доме культуры - объекте культурного наследия регионального значения - продолжается ремонт. Почему местные жители взволнованы тем, как идут работы? - выяснила Кристина Иванова.- Это наше замечательное фойе, где мы сейчас временно проводим наши мероприятия.Наталья Крохина, директор карабановского Дома культуры, показывает временную сцену. Уже год она заменяет основную. Там сейчас ремонт - протекла кровля. Реставрации исторического здания здесь ждали много лет. И вот в начале осени стали наконец менять крышу.Вячеслав Багров, художник:- А потолки начали вскрывать - а там перекрытия уже все аварийные. По-любому надо менять. А в планах-то не было.Михаил Анисимов, руководитель студии "Резонанс":- Небо видно в зале. И вдруг дождик пошел. Мы здесь бросились все, со всех кружков, быстрее из зала все уносить. Вроде, спасли. Особо-то не пострадало.После информации о дыре в потолке активные карабановцы запереживали. За старинную лепнину, кресла, костюмы. Директор клуба успокаивает, всё нормально. Теперь большая реконструкция неизбежна.- Посмотрите, все на месте. Все сохранили.Вот так главная сцена выглядела в свои лучшие годы. Высокие потолки, царская, без преувеличения, люстра. Дом Культуры в тогда маленьком провинциальном поселке появился в этом здании спустя восемь лет после его постройки - в 1928 году. При текстильной фабрике. Она и содержала "Красный профинтерн" вплоть до конца девяностых. Пока не разорилась. Как зал выглядит сейчас, после начала долгожданного ремонта, нам показывать почему-то отказались.Наталья Крохина, директор Дома Культуры г.Карабаново:- Нет, давайте не будем пугать людей. Хорошая картинка - это когда окончен ремонт. И все красиво. А сейчас, я так думаю, ну, немножко подождем.В этом году контракт заключен только на кровлю и фасад. Последний вовсю штукатурят, красят. Обещают закончить к концу ноября.Алексей Шаронин, подрядчик:- Торопливость наша, она связана именно с тем, чтобы не войти в минусовые температуры по фасадным работам. Все остальное в графике. Сумма контракта совокупная что-то порядка то ли 13, то ли 15 миллионов рублей.Кровлю должны сдать до 25 декабря. Тогда же Дом Культуры будет отмечать юбилей - 95 лет. Запланирован большой концерт - на малой сцене. С основной теперь предстоит решать отдельно. Область пообещала дать денег - нужно больше 40 миллионов.Илья Павлов, глава администрации г.Карабаново:- Нас поставили, конечно, на 2025 год. Ремонт зала. У нас документы отправлены, но мы будем добиваться, чтобы нас все-таки поставили побыстрее.Тем временем, культурная жизнь здесь не останавливается ни на день. Продолжают работать 30 кружков, открыты музыкальные и танцевальные студии. За обновлением родных стен пристально следят всей творческой семьей.Эдуард Косырев, специалист по экспозиционно-выставочным работам:- Активно, всё профессионально. С привлечением пескоструйной машины тут все старое сбили.- Приглядываете за ними?- Мы смотрим, конечно. Потому что это наше родное дело. Это не только касается нашей работы. Это единственный очаг культуры города Карабаново.В новом зале вновь появится и главное украшение - сияющая люстра. После прежнего ремонта ее сняли - слишком тяжелая. Новые потолки, обещают, будут крепче.Кристина Иванова, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".