Мария Ремыга-Ганькова, режиссёр, продюсер и София Шепеля, сценарист рассказали, какова главная идея...

Мария Ремыга-Ганькова, режиссёр, продюсер и София Шепеля, сценарист рассказали, какова главная идея уникального телекинопроекта "Имя. Символ33""Имя.Символ 33". Какова главная идея уникального телекинопроекта и его настоящее? Какой отклик он уже получил?И какую серию команда проекта закончила только что? В студии "Вестей" побывали Мария Ремыга-Ганькова, режиссёр, продюсер, автор идеи проекта "Имя. Символ33" и София Шепеля, сценарист. Интервью продолжит наш эфир.