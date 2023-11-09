Среди остановок цифровой экскурсии – Сухаревская площадь, улица Макаренко, главное здание МГУ имени Ломоносова, Печатный двор и здание Московских высших женских курсов.

Среди остановок цифровой экскурсии – Сухаревская площадь, улица Макаренко, главное здание МГУ имени Ломоносова, Печатный двор и здание Московских высших женских курсов.В рамках года педагога и наставника, а также в честь Дня учителя на портале "Узнай Москву" появился новый маршрут. Он посвящен выдающимся деятелям сферы образования, оставившим свой след в истории российской столицы.Участники виртуального тура смогут узнать о жизни и деятельности знаменитых педагогов, которые внесли бесценный вклад в развитие образования. К слову, уникальный маршрут разрабатывался при участии сотрудников департамента образования и науки города Москвы.Цифровые туристы посетят в ходе экскурсии пять исторически значимых мест Москвы, среди которых – Сухаревская площадь, улица Макаренко, главное здание МГУ имени Ломоносова, Печатный двор и здание Московских высших женских курсов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий."2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Новый маршрут на портале "Узнай Москву" — это не только дань памяти и уважения великим педагогам, в разное время проживавшим в столице, но и признание высокой общественной значимости профессии учителя. Московская экскурсия включает посещение пяти точек", – добавили в профильном ведомстве.Так, маршрут на портале "Узнай Москву" начинается с Сухаревской площади, которая связана с биографией выдающегося педагога Леонтия Магницкого. Он преподавал в Школе математических и навигацких наук, которая размещалась в Сухаревой башне и написал математическую энциклопедию, по которой на протяжении двух веков офицеры армии и флота.Следующая остановка – улица, названная в честь выдающегося советского педагога-гуманиста Антона Макаренко. Он создал уникальную методику воспитания и перевоспитания трудных подростков. Далее участников виртуального тура ждет главное здание МГУ имени Ломоносова, на юридическом факультете которого учился один из основателей российской педагогической науки Константин Ушинский.Сделав остановку на Печатном дворе, цифровые туристы узнают о жизни и деятельности педагога Сигурда Шмидта, который основал отдельную ветвь краеведения — москвоведение. Наконец, посетителям здания Московских высших женских курсов расскажут о вкладе Льва Выготского в психологическую науку.