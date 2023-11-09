Мастерица из Владимира шьет кокошники на все случаи жизни Ходят легенды, что Мёртвые души...

Мастерица из Владимира шьет кокошники на "все случаи жизни"Ходят легенды, что "Мёртвые души" Гоголь писал, водрузив на голову бархатный кокошник. Такие воспоминания в своих дневниках оставили его современники. Головные уборы снова в тренде. И русский кокошник может и должен пользоваться популярностью у современных модниц, уверена мастерица из Владимира.Подробнее расскажет Ангелина Свищ.Эти кадры знает весь мир. Веселое трио болельщиков на Чемпионате мира по футболу 2018 года буквально покорило всех. А самым популярным головным убором стал русский кокошник.- У мексиканцев сомбреро всегда выделяется. Бразильцы любят безумные прически, мы решили тоже пойти пойти от главного.А это уже на бегу - с кокошником на голове наша землячка Дарья Аркатова. Своим примером мастерица доказывает, что в кокошнике можно сегодня куда угодно - и в люди, и на пробежку. Лаконичный современный вариант создан по образцу древнерусского.- Кокошники отличаются по высоте, есть тоненькие, есть широкие, разные аксессуары добавляемые на кокошники.Творческий путь Дарья начала в пандемию, когда особую популярность стали набирать дизайнерские защитные маски. Свои девушка украшала разнообразными узорами, которые очень приглянулись знакомым. И появились заказы. После чего мастерица решила попробовать сделать своими руками национальный головной убор. За год из-под умелых рук мастерицы вышло более трехсот кокошников. Каждый из них - произведение.Дарья Аркатова, мастерица:- Первый у меня кокошник был джинсовый. Потому-что была ткань какая-то от бабушки доставшаяся, джинс такой хороший, плотный. Я начала из них делать первые вообще были очень смешные кокошники. Они тоненькие, скромненькие и форма странная и в итоге я пришла к одной форме к самой популярной.Кокошником на Руси называли головной убор замужних женщин в виде гребня, полумесяца - он должен был скрывать волосы. Незамужние девушки носили венцы. Украшенные лентами и повязками. Современный кокошник больше не отображает статус владелицы. Но все равно способен многое о ней рассказать. Полумесяц украшают стразами, пирсингом, делают его из эко кожи, используют модный животный рисунок - в общем, всячески вписывают в городскую моду. Для своих кокошников Дарья, например, использует расписные платки. Из одного лоскута можно сделать несколько абсолютно разных головных уборов.Дарья Аркатова, мастерица:- Они есть мягенькие такие. Я вставляю в них поролон и они такие объемные получаются, симпатичные. И тоненькие классические, они легкие не давят на голову.В ход идут не только бабушкины платки. Техника ковровая вязка или "панч нибл" используется для шитья ковров. Дарье удалось применить и ее. Такой головной убор выглядит "по особенному" - мягким и милым. Сейчас девушка трудится над кокошником с "коровьим" принтом.Дарья Аркатова, мастерица:- Специальной иглой делается она по особому закрепляется нитка у нее, то есть насквозь проходит через иглу и такими несложными движениями протыкается ткань и получается вот такая пушистенькая история на другой стороне.Норм и правил пошива современного кокошника нет. Мастерицы применяют все, что есть вокруг. В пример Дарья приводит гобелен. Такой кокошник получается объёмнее из-за плотности ткани и становится хранителем истории.- Это было покрывало старое, наверное годов 80-х - 90-х и вот я попробовала сшить и он смотрится из далека, как будто бисером вышитый. Мне очень понравилась эта история с гобеленом и я решила использовать в следующем кокошнике старинный гобелен, по моему век 18.Кокошник - это не только красивые узоры но и сложная конструкция. В древности их делали из множества слоев ткани, а чтобы он не терял форму, проклеивали составом из муки или размякшего хлеба. Современные рукодельницы добиваются такого результата обычным пластиком.Дарья Аркатова, мастерица:- Они довольно таки гибкие и легкие, и я делаю кокошники всегда, это моя принципиальная позиция, двухслойными.Современные варианты кокошников время от времени появляются в коллекциях модных дизайнеров. Головной убор снимают в фильмах. В планах у владимирской мастерицы расширить "русскость" и представить собственную коллекцию одежды. Обязательно в сочетании с актуальными кокошниками.Ангелина Свищ, Александр Чунаев "Вести-Владимир"