Нелегкая работа это ваше страховое агентство. Вместе с хозяином козленок пришел в офис, чтобы разрядить рабочую обстановку.

Нелегкая работа это ваше "страховое агентство". Вместе с хозяином козленок пришел в офис, чтобы разрядить рабочую обстановку.На видео, которое разместил владелец канала "The Dodo" на Youtube милый козленок отправился на работу вместе со своим хозяином, чтобы проверить чистоту офиса и проследить за процессом выполнения должностных обязанностей.Если у вас тяжелая работа и вы каждый день ходите в офис, тогда вам обязательно нужно завести себе такого питомца, который встретит вас с очаровательной улыбкой, сумасшедшей энергией и любовью.В конце видео вас будет ждать дружелюбная атмосфера заслуженного отдыха от трудных будней.