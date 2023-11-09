Кадровое голодание или кадровая диета, возвращение в область вытрезвителей и новые бюджетные правила. О всех планах, разработках и изменениях в главном финансовом документе – бюджете
<a href="https://33live.ru/novosti/09-11-2023-mixail-maksyukov-deputat-zaksobraniya-oblasti-predsedatel-komiteta-po-byudzhetnoj-i-nalogovoj-politike.html" target="_blank">Михаил Максюков, депутат Заксобрания области, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике</a> - Кадровое голодание или кадровая диета, возвращение в область вытрезвителей и новые бюджетные правила. О всех планах, разработках и изменениях в главном финансовом документе – бюджете
[url=https://33live.ru/novosti/09-11-2023-mixail-maksyukov-deputat-zaksobraniya-oblasti-predsedatel-komiteta-po-byudzhetnoj-i-nalogovoj-politike.html]Михаил Максюков, депутат Заксобрания области, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике[/url] - Кадровое голодание или кадровая диета, возвращение в область вытрезвителей и новые бюджетные правила. О всех планах, разработках и изменениях в главном финансовом документе – бюджете