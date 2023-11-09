Кадровое голодание или кадровая диета, возвращение в область вытрезвителей и новые бюджетные правила. О всех планах, разработках и изменениях в главном финансовом документе – бюджете

Кадровое голодание или кадровая диета, возвращение в область вытрезвителей и новые бюджетные правила. О всех планах, разработках и изменениях в главном финансовом документе – бюджете региона рассказал Михаил Максюков депутат Заксобрания области и председатель комитета по бюджетной и налоговой политике.