Разные эксперты в области психологии утверждают, что после расставания с партнером у некоторых личностей появляется желание выглядеть иначе.

Разные эксперты в области психологии утверждают, что после расставания с партнером у некоторых личностей появляется желание выглядеть иначе.Многиелюди, надеясь быстро реабилитироваться в непростой период в личной жизни, решаются на резкие переменыв своем внешнем облике. Бытует мнение, что другая стрижка, окрашивание волос или обновление гардероба – все это может помочь им справиться с внутренним угнетением. Но такли это на самом деле?ПсихологНаталья Данилова поделилась наблюдениями с интернет-изданием о том, насколько эффективны такие методы для эмоционального восстановления.Она считает, что новый имидж может положительно повлиять на самооценку и способствовать приливу сил.Специалист также отметила, что эмоциональная разрядка вследствие изменения внешности нередко приводит к облегчению и чувству радости. В результате этап разрыва с любимым человеком пройдет не так болезненно.Таким образом, модная стрижка как терапия вполне уместна. Если есть реальное, а не мнимое желание измениться внешне — сделать это однозначно стоит.