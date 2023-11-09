В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец посёлка Иванищи Гусь-Хрустального района Владимир Вахнин.

В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец посёлка Иванищи Гусь-Хрустального района Владимир Вахнин. Об этом 8 ноября проинформировала местной администрации.В сообщении указано, что Владимир был храбрым бойцом и посвятил свою жизнь служению Отечеству. В быту он был надёжным другом и хорошим семьянином.Земляки выражают искренние соболезнования родным и близким умершего военнослужащего. «Он навсегда останется в наших сердцах и памяти как Герой и Защитник», – написала пресс-служба.