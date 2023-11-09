От тёплых вещей до домашних борщей: помощь фронту сплотила всю Владимирскую область 2 тонны...

От тёплых вещей до домашних борщей: помощь фронту сплотила всю Владимирскую область2 тонны гуманитарной помощи доставил Народный фронт Владимирской области на передовую нашим землякам. Слово-Марии Платанюк.Закаты на Донбассе. Уже в сумерках машины Народного фронта везут груз бойцам в зону СВО. За несколько дней активисты президентского движения посетили 4 точки дислокации наших защитников.Юрий Колодин, координатор по работе со СМИ Народного фронта Владимирской области:- Бойцы в боевой готовности. Бойцы настроены исключительно на Победу и пойдут за ней до конца. Вместе мы обязательно победим.Бойцам привезли строительные инструменты, теплые вещи, сухие пайки, блиндажные свечи. Попросили военнослужащие ремонтной роты и 150-килограммовую палатку. На 16 человек. Её, как и остальные составляющие груза, закупили на средства, собранные в рамках проекта "Все для Победы!"Позывной Старый, начальник бронетанковой службы полка:- Ремонтируем технику в полевых условиях. Для укрытия и размещения ребят ремонтной роты. Палатку передал Народный фронт. Спасибо, что откликнулись. Завтра же она будет установлена.По словам наших бойцов, поддержку родного региона они чувствуют ежеминутно. Это придаёт сил. И уверенности в Победе.БОЙЦЫ:- Мы вас всех любим. Ждите нас!- Будьте с нами! А мы будем с вами. Спасибо Вам большое- Будьте едины в этом деле. Мы обязательно победим!Помощь фронту сплотила всю Владимирскую область. На Победу работают тысячи волонтёров во всех территориях. Это Красный Октябрь Ковровского района. Военная форма, максировочные сети, варенье и даже домашние борщи и рассольники. Всё это на передовую отправляют волонтёры группы "Руки ангелов".Анастасия Шошкова, организатор добровольческой группы "Руки ангелов":- Делаем пятиточечники, сухие армейские души. Варенья, соленья, сухие супы, сухарики к этим супам, шьём нательное бельё флисовое, делаем носилки.Свои руки "ангелы" распростёрли в феврале. За несколько месяцев работа на нужды фронта объединила людей всех возрастов. Свой вклад вносят и предприниматели. К примеру, фабрика, которой руководит Ксения Блохина, не только шьёт тёплые вещи для защитников, но и регулярно поставляет срезы тканей для волонтёров.Мария Платанюк, "Вести-Владимир".