Для этого в больницу установили велоэргометр – велотренажер, который позволяет фиксировать ответную реакцию организма, сообщили в Минздраве области. Аппарат измеряет работоспособность

Для этого в больницу установили велоэргометр – велотренажер, который позволяет фиксировать ответную реакцию организма, сообщили в Минздраве области. Аппарат измеряет работоспособность сердечной мышцы под нарастающим воздействием нагрузки. Исследование длится около получаса: в то время как пациент крутит педали, снимается электрокардиограмма, фиксируется артериальное давление и пульс. Нино Габуния, заведующая отделением функциональной диагностики Данный комплекс предназначен для