По материалам ФСБ во Владимирской области возбуждено уголовное дело о фиктивном оформлении...

По материалам ФСБ во Владимирской области возбуждено уголовное дело о фиктивном оформлении сим-карт.УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с СУ СК России по Владимирской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, выявлена и задокументирована противоправная деятельность жительницы Суздаля.По версии следствия, бывшая сотрудницы офиса одного из операторов сотовой связи в сентябре 2022 года с целью улучшения статистических показателей и получения премии фиктивно оформления сим-карт на бывшие в ее распоряжении, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.ФСБ отмечает, что вышеуказанная противоправная деятельность носит регулярный характер, когда специалисты офисов операторов сотовой связи, в целях извлечения дополнительного заработка, не задумываясь о последствиях, осуществляют действия, которые несут угрозу безопасности государства и общества.В частности, фиктивно оформленные сим-карты активно используются преступниками для подготовки и проведения акций диверсионного и террористического характера.СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.Фото: пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.