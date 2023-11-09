Поклонников владимирской драмы ждет вторая премьера этого театрального сезона Спектакль Души...

Поклонников владимирской "драмы" ждет вторая премьера этого театрального сезонаСпектакль "Души мертвыя" по мотивам почти одноименной поэмы Николая Гоголя.Жанр постановки определили как "ревизские сказки или история об одном недобросовестном человеке". Речь, очевидно, о главном герое поэмы. Режиссер спектакля Владимир Кузнецов предлагает зрителям погрузиться в увлекательный психологический эксперимент по поиску истоков и причин его хронической тяги к мошенничеству и, наконец, ответить - кто же такой Чичиков? Ведь он есть в каждом из нас. Премьера трехчастного спектакля пройдет сегодня на сцене областного дворца культуры.Звонок к началу - в 6 вечера.