25-летняя безработная жительница Владимира решила продать стиральную машину и холодильник из квартиры, которую снимала. На такое преступление ее толкнули финансовые трудности, сообщили в

25-летняя безработная жительница Владимира решила продать стиральную машину и холодильник из квартиры, которую снимала. На такое преступление ее толкнули финансовые трудности, сообщили в пресс-службе УМВД по области. Проблемы с деньгами настигли девушку в конце октября. Сначала мошенница сдала в комиссионный магазин стиральную машину, а потом выставила на продажу на сайте бесплатных объявлений холодильник. Покупатель нашелся,