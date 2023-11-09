Зампрокурора области Евгений Ортиков нагрянул с проверкой в строящиеся школы в Вязниках и Коврове. Выяснилось, что подрядчик первой из них вовремя не выполнил некоторые этапы работ. Новая

Зампрокурора области Евгений Ортиков нагрянул с проверкой в строящиеся школы в Вязниках и Коврове. Выяснилось, что подрядчик первой из них вовремя не выполнил некоторые этапы работ. Новая школа на 500 мест в Вязниках должна быть сдана уже 11 декабря, можно сказать, что до полной готовности объекта осталось около месяца. Тем временем задачи по контракту выполнены