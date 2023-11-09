Промежуточные итоги своей работы подвели депутаты Молодёжной думы при Законодательном собрании...

Промежуточные итоги своей работы подвели депутаты Молодёжной думы при Законодательном собрании Владимирской области.В заседании приняла участие спикер областного парламента Ольга Хохлова.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- С молодежной думой, вот лично я и Законодательное собрание сотрудничаем уже одиннадцать лет. Представляете, сколько ребят прошло через эту школу при Законодательном собрании, молодежную школу.Члены парламента постарались сосредоточиться на вопросах поддержки участников СВО и их семей. В первую очередь молодёжный парламентарий запускал проекты, которые были направлены на оказание этой помощи. Два других направления работы - поддержка молодых предпринимателей и активной молодёжи. Без внимания не осталась инициатива об установке памятников Михаилу Сперанскому, князьям Юрию Долгорукому и Андрею Боголюбскому, а также мушкетерам Владимирского пехотного полка, участвовавшим в Крымской войне. Депутаты Молдумы предложили оснастить будущие монументы кьюар-кОдами с историческими справками. Буквально через месяц о работе думы узнают на федеральном уровне. На площадке Совета Федерации пройдет встреча молодых парламентариев. Нашу область на ней представит Максим Быстров.Максим Быстров, председатель Молодёжной Думы при Законодательном Собрании Владимирской области:- Нам есть о чём сказать, нам есть о чём отчитаться, но самое главное, нам необходимо построить планы до конца созыва. Осталось не так много времени. В марте месяце у нас закончатся полномочия созыва, поэтому нужно построить новый вектор деятельности Молодёжной думы.