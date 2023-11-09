Ровно сто лет назад во Владимире родились названия улиц, которые до сих пор носят фамилии...

Ровно сто лет назад во Владимире "родились" названия улиц, которые до сих пор носят фамилии выдающихся деятелейСегодня - юбилеи у Урицкого и Карла-Маркса, а еще - у Воровского и Луначарского. Ровно сто лет назад во Владимире "родились" названия улиц, переименованных в ознаменование годовщины революции. Многие из них до сих пор носят фамилии выдающихся деятелей Страны Советов.Так в ноябре 1923 года во Владимире появились улицы Советская, Свердлова и Красный Профинтерн. Прежние, в основном - церковные названия, вроде, Спасской, Подсоборной, Георгиевской и Воскресенской - были признаны "отжившими и потерявшими свое значение". Всего таких было 18. По мнению уездно-городского совдепа топонимы должны были нести политическую нагрузку и участвовать в формировании нового общественного сознания. Кроме того, надо же было как-то вести антирелигиозную пропаганду! По правде говоря, горожанам, привыкшим ориентироваться на местности с помощью храмовых сооружений, это было неудобно. А как только люди более или менее привыкли к "советской" топонимике, случился исторический "развал", и в девяностые годы части улиц вернули дореволюционные названия.