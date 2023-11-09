Руководство бывшего Дома офицеров во Владимире оштрафовали за служебный подлог. Октябрьским...

Руководство бывшего "Дома офицеров" во Владимире оштрафовали за служебный подлог.Октябрьским райсудом директор и главбух МАУК г.Владимира «ЦКИ на соборной» признаны виновными в формировании табелей учета рабочего времени с ложными сведениями о трудовой деятельности четырех сотрудников, которые по факту не работали.Напомним, еще в марте 2022 года Александра Загубнего обвинили в том, что, являясь директором Муниципального автономного учреждения культуры города Владимира «Центр культуры и искусства на Соборной», с мая 2016 года по февраль 2022 года, используя служебное положение, похитил денежные средства на общую сумму 858 603 рублей. Посредством фиктивного трудоустройства четверых лиц на должности работников возглавляемого им учреждения.Адвокаты ходатайствовали об освобождении подсудимых от уголовной ответственности и назначении им судебного штрафа. Поскольку преступление небольшой тяжести подсудимые совершили впервые, вину признали, раскаялись в содеянном, активно способствовали расследованию преступления. А также загладили причиненный охраняемым уголовным законом ущерб интересам государства путем пожертвования каждым денежными средствами в сумме 20 000 рублей, сообщила пресс-служба владимирских областных судов.Подсудимые подтвердили наличие у них денежных средств для уплаты штрафа и заверили суд, что уплатят судебный штраф в установленный законом срок.Суд назначил подсудимым наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.Фото: ГТРК Владимир