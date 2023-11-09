В столице 33-го региона состоялось открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Владимирская осень».

В столице 33-го региона состоялось открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Владимирская осень». Об этом в четверг, 9 ноября, проинформировала регионального правительства.Спортивное мероприятие проводится в память о мастере спорта международного класса Эдуарда Никифорова и собирает лучших молодых борцов из разных субъектов Российской Федерации.В нынешнем турнире принимают участие атлеты 2001-2005 годов рождения. Они будут соревноваться в весовых категориях от 55 до 130 килограммов.Также в сообщении пресс-службы говорится, что на «Владимирской осени» присутствует особый гость, победитель первенства мира по греко-римской борьбе Магомед Муртазалиев.