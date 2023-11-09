Синоптики предупредили жителей Владимирской области о влиянии активного циклона.
В пятницу, 9...
Синоптики предупредили жителей Владимирской области о влиянии активного циклона.
В пятницу, 9 ноября, в регионе 33 активный циклон станет причиной облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоды и местами, преимущественно в южных районах, вызовет небольшие дожди.
Воздух прогреется до 5 градусов.
Ветер слабый - до 3 метров в секунду.
Атмосферное давление повысится с 742 до 744 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
- С этого времени начинает по ночам замерзать вода.
- В старину говорили: «Сядет осень на бугор, обоймет колени – упадет в ее подол последний лист осенний».
- Наши предки приметили, если у зайца шерсть побелела – зима близко.
Фото: https://www.pxfuel.com