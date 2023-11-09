Смотрите Вести в 9.00: поток помощи, который не останавливается ни днем, ни ночью. Руки...

Смотрите "Вести" в 9.00: поток помощи, который не останавливается ни днем, ни ночью.Руки ангелов- От теплой одежды до борщей "из дома". Поток помощи, который не останавливается ни днем, ни ночью.Рука в руке- Они лишены зрения и слуха, но научились радоваться жизни. В Меленковском районе открылся уникальный дом для слепоглухих.Народный участковый- Разыщет украденное ведро, а при необходимости вытащит из огня. Народный участковый из посёлка Никологоры. Поддержим нашего земляка!