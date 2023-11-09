Как сообщили в ФСБ, женщина оформляла фиктивные сим-карты ради собственной выгоды. Она хотела улучшить статистические показатели и получить премию. По версии следствия, в сентябре прошлого

Как сообщили в ФСБ, женщина оформляла фиктивные сим-карты ради собственной выгоды. Она хотела улучшить статистические показатели и получить премию. По версии следствия, в сентябре прошлого года фигурантка, имея доступ к базам оператора, оформляла сим-карты на чужие паспорта. В октябре этого года на женщину возбудили уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. За