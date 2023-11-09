Спортплощадка для Бутылицкой школы и мемориал для владимирских спецназовцев: председатель...

Спортплощадка для Бутылицкой школы и мемориал для владимирских спецназовцев: председатель Заксобрания Ольга Хохлова провела прием гражданОт обустройства спортплощадки близ сельской школы до помощи в открытии некоммерческого "Центра музыкальной композиции". Эти вопросы обсудили в Штабе общественной поддержки, где председатель регионального парламента Ольга Хохлова провела ноябрьский приём.Личный приём - всегда формат прямого диалога. По словам председателя ЗакСобрания Ольги Хохловой, такие встречи с жителями области-важнейшее направление депутатской работы.Заявительница из Меленковского района передает спикеру регионального парламента обращение от родителей учеников Бутылицкой школы. Они просят возвести спортплощадку рядом с учреждением образования. По словам Ольги Хохловой, федеральный проект, который предусматривал строительство таких спортобъектов, завершен. Но, возможно, областные депутаты дадут старт проекту региональному.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Непременно проработаем этот вопрос с региональным Минобразования и ещё раз рассмотрим опыт федерального проекта. Будем изучать вопрос комплексно. Возможно, ситуация потребует создания региональной программы и даже возобновления действия федеральной. В этом случаем мы обратимся к депутатам ГосДумы.Офицеры и представители семей сотрудников силовиков, погибших в зоне СВО при исполнении служебного долга, просят поддержать идею установки во Владимире монумента сотрудникам СОБРа "Сунгирь" и отряда особого назначения "Невский". Они пали в бою под Бучей в марте 2022-ого.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Вечная память нашим героям. Безусловно, они заслуживают самой искренней благодарности и увековечения имён. У заявителей уже есть проект и даже макет памятника. Но я считаю важным обсудить с общественностью и концепцию монумента, и место, и время его установления. Тем более, уверена, что победное завершение СВО не за горами.Говорили и новом проекте в сфере культуры. Молодой владимирский композитор Николай Срывков- его жанр -неоклассика- мечтает вести музыкально-просветительскую работу. От мастер-классов до детских программ по изучению классической музыки. Преседатель ЗакСобрания Ольга Хохлова высоко оценила инициативу. По словам спикера ЗС, с автором идеи уже готовы встретиться в региональном Минкульте и управлении культуры. И оказать помощь в создании НКО "Центр музыкальной композиции".Мария Платанюк "Вести-Владимир".