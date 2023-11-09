Строительство автомобильной дороги «Доброград-Медынцево» в Ковровском районе находится на контроле...

Строительство автомобильной дороги «Доброград-Медынцево» в Ковровском районе находится на контроле городской прокуратурыПрокуратурой города Коврова проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 23 сентября 2022 года между МБУ Ковровского района «Служба единого заказчика» и ООО «Байкал» заключен контракт стоимостью более 95 миллионов рублей на строительство автомобильной дороги «Доброград-Медынцево» в Ковровском районе. Дорога необходима для улучшения транспортной доступности поселка Доброград.Срок исполнения контракта до 1 октября 2023 года. Работы подрядчиком не завершены, акты приемки работ сторонами не подписаны.По результатам проверки прокурором в адрес генерального директора фирмы внесено представление. В отношении руководителя подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении.Завершение работ находится на контроле городской прокуратуры.Фото: пресс-служба областной прокуратуры