Остальное увозится на полигоны.

В год жители Владимирской области выбрасывают около 400 тысяч тонн мусора. На данный момент только 120 тысяч тонн идёт на переработку. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра природопользования и экологии региона Юрий Самодуров.Остальные 280 тысяч тонн отходов хоронят на трёх полигонах – в Киржаче, Юрьев-Польском и Кольчугине. Только жить свалкам осталось не так долго, прогнозируют им год, два года и три года соответственно.Как заявил Юрий Самодуров, на свалки в Юрьер-Польском и Киржаче заложены деньги на разработку проектно-сметной документации, благодаря которой есть надежда попасть в федеральную программу «Генеральная уборка» и быстрее их рекультивировать.Так, по словам министра, через два года регион будет обрабатывать уже около 50% всего мусора. К 2030 году – все 100%. Пока что планируется расширить мусоросортировочную станцию в Добром до 100 тысяч тонн перерабатываемого мусора, а также запустить дополнительный объект около полигона в Марьинке. Проектировать его начнут уже в этом году.Сейчас в области работают три мусоросортировочные станции – во Владимире, Муроме и деревне Бабанино, но каждая справляется только с 40 тысячами тонн отходов в год.