На проходившем в Саранске международном турнире по плаванию сразу три призовых места заняла владимирская третьеклассница Дарьяна Зыкова.

На проходившем в Саранске международном турнире по плаванию сразу три призовых места заняла владимирская третьеклассница Дарьяна Зыкова. Об этом 9 ноября сообщила регионального правительства.За победу боролись 570 спортсменов из 27 субъектов Российской Федерации. Наша землячка завевала вторые места в заплывах на 400 метров вольным стилем и 100 метров брассом, а также финишировала третьей на дистанции 200 метров комплексным плаванием.Сегодня Дарьяна Зыкова учится в Лингвистической гимназии №23 им. А.Г. Столетова. Юная пловчиха гордится своей спортивной семьёй и рассказывает, что начала тренировки в бассейне в три годика. Девочка продолжает совершенствоваться и мечтает в 13 лет стать мастером спорта России международного класса.Земляки поздравляют владимирскую спортсменку, её тренера и родителей и желают новых достижений.