Перед судом предстанет 39-летний житель Коврова, трудившийся менеджером в пункте выдачи заказов одного из крупных маркетплейсов.

Перед судом предстанет 39-летний житель Коврова, трудившийся менеджером в пункте выдачи заказов одного из крупных маркетплейсов. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что фигурант заказывал разные товары с доставкой в ПВЗ. Затем гражданин пользовался своим рабочим положением и в электронной базе оформлял отказ от покупки. Он вынимал привезённые вещи из коробок, а пустую тару отправлял обратно. Таким образом обвиняемый завладел наушниками, смартфоном и даже искусственной ёлкой. Ущерб от его действий оценивается примерно в 60 тыс. рублей.На допросе мужчина во всём сознался и возместил нанесённый урон. Уголовное дело передано в суд.