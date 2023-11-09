Квартира многоквартирного дома по адресу улица Еловая, 86/7 в Коврове загорелась примерно в половине седьмого вечера 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по области. Огонь

Квартира многоквартирного дома по адресу улица Еловая, 86/7 в Коврове загорелась примерно в половине седьмого вечера 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по области. Огонь распространился на предварительную площадь 8 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из подъезда 20 человек, среди которых было двое детей. К счастью, никто не погиб и не пострадал. О причине