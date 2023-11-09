В Коврове при пожаре в жилом доме сотрудники МЧС эвакуировали 20 человек, из них 2-е...

В Коврове при пожаре в жилом доме сотрудники МЧС эвакуировали 20 человек, из них 2-е детейНакануне вечером (8 ноября 2023 года) произошел пожар в квартире жилого дома в городе Ковров на улице Еловая. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара составила 8 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Из подъезда дома эвакуировано 20 человек, в том числе 2-е детей.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 17 человек личного состава.Фото: МЧС по Владимирской области