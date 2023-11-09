Молодые парламентарии подытожили свою работу в первом квартале года, наметили планы на оставшуюся часть срока работы VI созыва. Напомним, свою работу этот созыв Молодежной думы начал весной,

Молодые парламентарии подытожили свою работу в первом квартале года, наметили планы на оставшуюся часть срока работы VI созыва. Напомним, свою работу этот созыв Молодежной думы начал весной, еще при прежнем составе Законодательного собрания. Первое пленарное заседание осени началось с поздравлений в адрес нынешнего председателя ЗС Ольги Хохловой. К слову, она стояла не только у истоков