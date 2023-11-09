Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант убил экс-супруга своей жены.

32-летнему жителю Мурома вынесен приговор по факту убийства и грабежа. 6 июля мужчина с женой и её экс-супругом распивали алкоголь у себя дома. Вскоре между ними возникла ссора.В ходе конфликта муромчанин ударом повалил на пол знакомого, а после попытался задушить отрезком электропровода. Потерпевшему удалось сбежать из квартиры, однако нападавший догнал его и ударил ножом. Тот скончался на месте.Соседи, обнаружившие тело, вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые позже задержали виновного. В ходе расследования стало известно об ещё одном преступлении, связанным с теми же мужчинами. Они выпивали в доме первого мужа, фигурант дела похитил гироскутер стоимостью 24 тысячи рублей, ударив кулаком хозяина дома, и скрылся.После опроса свидетелей и проведения судебных экспертиз виновного приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.