Новую стресс-систему с велоэргометром, которая позволяет выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы, установили в Муромской ЦРБ.

Новую стресс-систему с велоэргометром, которая позволяет выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы, установили в Муромской ЦРБ. Об этом сообщила правительства Владимирской области.Теперь муромские врачи смогут проверять работоспособность сердечной мышцы пациента при помощи специального аппарата, который во время нагрузочного теста делает электрокардиограмму, а также измеряет пульс и давление. Стресс-система помогает диагностировать разные сердечные патологии. Жители могут получить направление на обследование у кардиологов.В сообщении пресс-службы говорится, что современное оборудование было поставлено по областной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».