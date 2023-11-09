Завод компании Юсивай Полимерс Рус запустится при поддержке подмосковной Корпорации развития до конца года. Переработанные ПЭТ-материалы в дальнейшем будут использоваться для изготовления экологичных бутылок и пищевых упаковок. Об этом рассказали в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Завод компании "Юсивай Полимерс Рус" запустится при поддержке подмосковной Корпорации развития до конца года. Переработанные ПЭТ-материалы в дальнейшем будут использоваться для изготовления экологичных бутылок и пищевых упаковок. Об этом рассказали в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,2 млрд рублей. После запуска обеих очередей завода в Подмосковье будут созданы более 100 новых рабочих мест», – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.На первом этапе в подмосковных Озерах запустят сортировочную и моечную линии, а после этого в Коломне создадут экструзионную линию для производства rПЭТ гранул, добавила зампред.Ожидается, что после запуска производство сможет перерабатывать около 2 тысяч тонн ПЭТ-материалов в месяц. Полученное сырье будут использовать для изготовления эко-бутылок и пищевой упаковки.