37-летнюю женщину с двухлетним ребенком сбили на федеральной трассе в районе Покрова. Дорожное происшествие случилось вечером 8 ноября. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД

37-летнюю женщину с двухлетним ребенком сбили на федеральной трассе в районе Покрова. Дорожное происшествие случилось вечером 8 ноября. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области Около 18:24 на 101-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» женщина 1986 г. р. переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, при этом переносила на руках