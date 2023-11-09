В селе Ляхи Меленковского района открылся уникальный центр для слепоглухих
В нём есть даже домовый...
В селе Ляхи Меленковского района открылся уникальный центр для слепоглухих
В нём есть даже домовый храм. Для тех, кто общается с миром наощупь. Подробнее - Александр Сыпченко.
Галина Фролова:
- В цепях должны свершить мы сами тот круг, что боги очертили нам.
Педагог с 20 летним стажем Галина Фролова читает стихи своего любимого поэта Владимира Соловьева. И хоть услышать гром аплодисментов она не может, но тонко чувствует восторг людей по вибрации деревянного пола. Волею судеб Галина полностью лишилась зрения и слуха уже к 40 годам, но поддержка близких и любовь к поэзии вернули ей радость жизни. В этом доме она прекрасно ориентируется, сама готовит, гуляет и даже пользуется ноутбуком. Надежная поддержка всегда рядом.
Светлана Бредихина, директор центра для слепоглухих:
- Разговариваем мы с ней рука в руку, при этом Галя очень легко и просто выходит в Интернет, то есть есть специальный Брайльевский дисплей, который позволяет ей подключиться к ноутбуку.
В доме слепоглухих подопечные Светланы Бредихиной учатся азбуке Брайля, навыкам самообслуживания, новым ремеслам и другим важным вещам.
Ольга Бондарева:
- Вяжу, вон лебедя и оригами сделала, носки вяжу для фронта, сети плетем.
Александр Шевяков единственный постоялец-мужчина в этом доме. У него редкое генетическое заболевание, синдром Ушера, который со временем приводит к потере зрения и слуха. В родной Твери мужчина знает каждый дом и улицу, теперь он наощупь изучает новое место жительства. В любой ситуации главное не унывать, говорит Александр. Несмотря на свой недуг, он окончил школу и техникум и даже смог найти хорошую работу.
Александр Шевяков:
- Прибор, который называется лазерный гравер. Выжигаются всякие из фанеры крестики, ангелочков часы делали.
Предостаточно и времени для отдыха. Причем отдыха активного.
Светлана Бредихина, директор центра для слепоглухих:
- Показать гончарное ремесло, как они в Коровино делают по старинным рецептам, очень интересно, свозить их на лошадках покататься, показать как это все, потому что не все видели лошадь в живую.
Дарить радость полноценной жизни слепоглухим - настоящий подвиг, говорит иерей Лев Аршакян. ДомОвый храм и его убранство учитывают все особенности его прихожан. Все резные иконы выполнены так, что их можно увидеть руками.
Лев Аршакян, иерей, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери:
- Всегда с таким человеком должен быть переводчик, переводить ему дактильно, то есть в контакте. В руку, пояснять главные моменты службы.
Сергей Сироткин был первым президентом общества социальной поддержки слепоглухих. Он мечтал, чтобы такие центры открывались по всей стране. После смерти его дело продолжила супруга Надежда Голован. Сейчас в России больше 200 000 человек не видят а около 5000 человек являются слепоглухими. Многим из них нет и сорока.
Надежда Голован, президент общества социальной поддержки слепоглухих:
- Он мечтал открывать дома слепоглухих в разных регионах. К сожалению не довел дело до конца, но мы вместе продолжаем его дело.
Этот уникальный дом, с храмом и программой социальной и духовной реабилитации пока единственный в регионе. Он возведен и содержится на средства мецената, имя которого держат в секрете. На все вопросы о таинственном благодетеле здесь отвечают просто. Добрые дела любят тишину.
Александр Сыпченко, Алексей Ковлев "Вести-Владимир"