В селе Ляхи Меленковского района открылся уникальный центр для слепоглухих В нём есть даже домовый...

В селе Ляхи Меленковского района открылся уникальный центр для слепоглухихВ нём есть даже домовый храм. Для тех, кто общается с миром наощупь. Подробнее - Александр Сыпченко.Галина Фролова:- В цепях должны свершить мы сами тот круг, что боги очертили нам.Педагог с 20 летним стажем Галина Фролова читает стихи своего любимого поэта Владимира Соловьева. И хоть услышать гром аплодисментов она не может, но тонко чувствует восторг людей по вибрации деревянного пола. Волею судеб Галина полностью лишилась зрения и слуха уже к 40 годам, но поддержка близких и любовь к поэзии вернули ей радость жизни. В этом доме она прекрасно ориентируется, сама готовит, гуляет и даже пользуется ноутбуком. Надежная поддержка всегда рядом.Светлана Бредихина, директор центра для слепоглухих:- Разговариваем мы с ней рука в руку, при этом Галя очень легко и просто выходит в Интернет, то есть есть специальный Брайльевский дисплей, который позволяет ей подключиться к ноутбуку.В доме слепоглухих подопечные Светланы Бредихиной учатся азбуке Брайля, навыкам самообслуживания, новым ремеслам и другим важным вещам.Ольга Бондарева:- Вяжу, вон лебедя и оригами сделала, носки вяжу для фронта, сети плетем.Александр Шевяков единственный постоялец-мужчина в этом доме. У него редкое генетическое заболевание, синдром Ушера, который со временем приводит к потере зрения и слуха. В родной Твери мужчина знает каждый дом и улицу, теперь он наощупь изучает новое место жительства. В любой ситуации главное не унывать, говорит Александр. Несмотря на свой недуг, он окончил школу и техникум и даже смог найти хорошую работу.Александр Шевяков:- Прибор, который называется лазерный гравер. Выжигаются всякие из фанеры крестики, ангелочков часы делали.Предостаточно и времени для отдыха. Причем отдыха активного.Светлана Бредихина, директор центра для слепоглухих:- Показать гончарное ремесло, как они в Коровино делают по старинным рецептам, очень интересно, свозить их на лошадках покататься, показать как это все, потому что не все видели лошадь в живую.Дарить радость полноценной жизни слепоглухим - настоящий подвиг, говорит иерей Лев Аршакян. ДомОвый храм и его убранство учитывают все особенности его прихожан. Все резные иконы выполнены так, что их можно увидеть руками.Лев Аршакян, иерей, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери:- Всегда с таким человеком должен быть переводчик, переводить ему дактильно, то есть в контакте. В руку, пояснять главные моменты службы.Сергей Сироткин был первым президентом общества социальной поддержки слепоглухих. Он мечтал, чтобы такие центры открывались по всей стране. После смерти его дело продолжила супруга Надежда Голован. Сейчас в России больше 200 000 человек не видят а около 5000 человек являются слепоглухими. Многим из них нет и сорока.Надежда Голован, президент общества социальной поддержки слепоглухих:- Он мечтал открывать дома слепоглухих в разных регионах. К сожалению не довел дело до конца, но мы вместе продолжаем его дело.Этот уникальный дом, с храмом и программой социальной и духовной реабилитации пока единственный в регионе. Он возведен и содержится на средства мецената, имя которого держат в секрете. На все вопросы о таинственном благодетеле здесь отвечают просто. Добрые дела любят тишину.Александр Сыпченко, Алексей Ковлев "Вести-Владимир"