От удара пострадала вся передняя часть автомобиля: капот, крыша, стекла и дверь “Лифана”. Из искореженной машины водителя пришлось доставать спасателям. После столкновения легковушки

От удара пострадала вся передняя часть автомобиля: капот, крыша, стекла и дверь “Лифана”. Из искореженной машины водителя пришлось доставать спасателям. После столкновения легковушки с “Хаммером” спасти 63-летнего мужчину не удалось. Шокированные очевидцы сняли последствия аварии около деревни Захарово Судогодского района. ДТП случилось вечером 8 ноября на 306 километре федеральной трассы Р-132. В комментариях в соцсетях