От удара пострадала вся передняя часть автомобиля: капот, крыша, стекла и дверь “Лифана”. Из искореженной машины водителя пришлось доставать спасателям. После столкновения легковушки
<a href="https://33live.ru/novosti/09-11-2023-v-sudogodskom-rajone-xammer-pytalsya-povernut-v-kafe-i-vrezalsya-v-legkovushku-est-pogibshij.html" target="_blank">В Судогодском районе “Хаммер” пытался повернуть в кафе и врезался в легковушку, есть погибший</a> - От удара пострадала вся передняя часть автомобиля: капот, крыша, стекла и дверь “Лифана”. Из искореженной машины водителя пришлось доставать спасателям. После столкновения легковушки
[url=https://33live.ru/novosti/09-11-2023-v-sudogodskom-rajone-xammer-pytalsya-povernut-v-kafe-i-vrezalsya-v-legkovushku-est-pogibshij.html]В Судогодском районе “Хаммер” пытался повернуть в кафе и врезался в легковушку, есть погибший[/url] - От удара пострадала вся передняя часть автомобиля: капот, крыша, стекла и дверь “Лифана”. Из искореженной машины водителя пришлось доставать спасателям. После столкновения легковушки