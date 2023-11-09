ДТП с участием сразу четырех автомобилей случилось в Суздальском районе. Авария произошла на 270 километре федеральной дороги Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись легковушка, микроавтобус и

ДТП с участием сразу четырех автомобилей случилось в Суздальском районе. Авария произошла на 270 километре федеральной дороги Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись легковушка, микроавтобус и два грузовика. На этих снимках видно, что все автомобили стояли на дороге в один ряд. Ситроен оказался зажат между Газелью и самосвалом. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля