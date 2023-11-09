Ваза из Гусь-Хрустального стала самым дорогим товаром в универмаге на выставке Россия на...

Ваза из Гусь-Хрустального стала самым дорогим товаром в "универмаге" на выставке "Россия" на ВДНХ.Светло-бирюзовую вазу из Гусь-Хрустального здесь можно купить за полтора миллиона рублей, выяснил корреспондент РИА Новости."Ваза представлена только как экспонат, но если очень нужно, то тогда, конечно, вы ее можете приобрести, стоимость начинается примерно от полутора миллионов рублей", - рассказала РИА Новости представитель единого оператора группы компаний Fashion Hub Russia Евгения Злобина.Создание таких вещей занимает очень много времени, это достаточно трудоемкий процесс: стекло выдувается при 1200 градусов, дальше идет огранка, пояснили представителю информагенства.Кадр: РИА Новости.