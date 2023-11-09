На международной выставке-форуме Россия уникальную вазу из Гуся-Хрустального продают за полтора миллиона рублей. Хранится она в застеклённом боксе в качестве обеспечения безопасности.

На выставке «Россия» на ВДНХ открылся универмаг с изделиями из нескольких регионов страны. Стоимость продукции варьируется в зависимости от её уникальности.Так, например, ваза из Гуся-Хрустального, которая изготовлена в единственном экземпляре и редкой технике цветного хрусталя, стоит около полутора млн рублей. Напоминает она бокал бирюзового цвета. Изначально ваза представлена как экспонат, но, как сообщает представитель Fashion Hub Russia, при необходимости её можно приобрести.Напомним, что выставка «Россия» работает в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Всего представлен 131 экспонат.